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Врач перечислил признаки постоянной усталости
Здоровье

Сегодня, 10:35

1 мин.

Врач перечислил признаки постоянной усталости

Мария Задорожная
Автор
Девушка устала и сидит на кровати
Фото Dima Berlin/istockphoto.com
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Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров в разговоре с «СЭ» перечислил основные признаки постоянной усталости.

По словам эксперта, усталость — это функциональное состояние, которое характеризуется значительным снижением энергии, работоспособности и мотивации. Оно влияет как на физическое, так и на психическое благополучие человека.

К признакам постоянной усталости доктор отнес головную боль и головокружение, замедленную реакцию и проблемы с координацией, сонливость, лень, апатию и отсутствие мотивации. Также о таком состоянии сигнализируют снижение концентрации внимания и ухудшение памяти, мышечная слабость и отсутствие ощущения полноценного отдыха после сна по утрам. Кроме того, свидетельствовать о постоянной усталости могут постоянные инфекционные заболевания, которые возникают из-за ослабленного иммунитета.

Однако медик подчеркнул, что в большинстве случаев постоянная усталость сигнализирует о сбоях в работе организма, которые возникают на фоне развития определенных заболеваний.

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