Врач Парамонов заявил, что интенсивность УФ-излучения в солярии в 100 раз выше солнечной

Врач Алексей Парамонов заявил, что интенсивность УФ-излучения в солярии в 100 раз выше солнечной.

«Интенсивность УФ-излучения в солярии в 100 раз выше солнечной — и, соответственно, в 100 раз опасней. Солярий вызывает рак кожи и ее старение, приводит к помутнению хрусталика глаза и потере зрения. А люди до 30 лет, посещая солярий, увеличивают риск меланомы вдвое. Ультрафиолет разрушает молекулы коллагена и эластина, придающие коже упругость. Вследствие потери коллагена и эластина кожа становится дряблой, теряется ее упругость, прорезаются глубокие морщины, появляется обвисание кожи, носогубные складки, брыли, «марионетки» и многое другое. Самое опасное, что воздействие ультрафиолета может приводить к развитию раковых опухолей кожи. Поэтому нужно обязательно раз в год проходить профилактический осмотр и проводить дерматоскопию — исследование всех образований на коже, создавать так называемый паспорт кожи. Обязательному обследованию подлежат все образования, размер которых составляет 5 мм и более», — приводит слова Парамонова Life.ru.