Врач ответила, помогает ли гимнастика для глаз восстановить зрение

Гимнастика для глаз — популярные упражнения, которые врачи рекомендуют делать людям с близорукостью и дальнозоркостью. В беседе с «Газетой.Ru» ассистент кафедры офтальмологии Ангелина Казанцева рассказала, действительно ли такая зарядка помогает улучшить зрение.

По словам специалиста, основная функция гимнастики для глаз — не лечение, а лишь профилактика. Упражнение могут снизить глазное напряжение и улучшить кровообращение, но никак не восстановить зрение. Казанцева также отмечает, что надежда на чудодейственные свойства зарядки иногда приводит к опасным последствиям: пациенты откладывают поход к врачу, и это ухудшает их состояние.

«Все основные проблемы — близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперметропия), астигматизм — связаны с анатомией глаза: изменением длины глазного яблока, кривизны роговицы или хрусталика. Глаз — это не мышца, которую можно «накачать» до нужной формы. Изменить его оптическую геометрию упражнениями невозможно. То же самое можно сказать и про возрастную пресбиопию («возрастная дальнозоркость»). Это естественный и необратимый процесс уплотнения хрусталика, который теряет эластичность. Зарядка его не омолодит», — объясняет эксперт.