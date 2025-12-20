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Врач ответила, помогает ли гимнастика для глаз восстановить зрение
Здоровье

20 декабря 2025, 18:30

1 мин.

Врач ответила, помогает ли гимнастика для глаз восстановить зрение

Кристина Гергис
Автор
Человек-паук
Фото Кадр из фильма «Человек-паук», реж. Сэм Рэйми, Columbia Pictures, Sony Pictures

Гимнастика для глаз — популярные упражнения, которые врачи рекомендуют делать людям с близорукостью и дальнозоркостью. В беседе с «Газетой.Ru» ассистент кафедры офтальмологии Ангелина Казанцева рассказала, действительно ли такая зарядка помогает улучшить зрение.

По словам специалиста, основная функция гимнастики для глаз — не лечение, а лишь профилактика. Упражнение могут снизить глазное напряжение и улучшить кровообращение, но никак не восстановить зрение. Казанцева также отмечает, что надежда на чудодейственные свойства зарядки иногда приводит к опасным последствиям: пациенты откладывают поход к врачу, и это ухудшает их состояние.

«Все основные проблемы — близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперметропия), астигматизм — связаны с анатомией глаза: изменением длины глазного яблока, кривизны роговицы или хрусталика. Глаз — это не мышца, которую можно «накачать» до нужной формы. Изменить его оптическую геометрию упражнениями невозможно. То же самое можно сказать и про возрастную пресбиопию («возрастная дальнозоркость»). Это естественный и необратимый процесс уплотнения хрусталика, который теряет эластичность. Зарядка его не омолодит», — объясняет эксперт.

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