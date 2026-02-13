Врач ответила, когда начнется сезон аллергий

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в интервью телеканалу «Москва 24» сообщила, что цветение ряда растений начинается уже в конце февраля — начале марта. По ее словам, воспользоваться календарем цветения можно заблаговременно, чтобы подготовиться к этому сезону и выбрать наиболее эффективный курс терапии.

«Начало знаменуется зацветанием кустарников, среди которых лидирует орешник, а процесс запускается уже в конце февраля и марте. Затем приходит черед березы, чьи многочисленные разновидности формируют массивное облако пыльцы, распространившееся по территории страны. Период их цветения охватывает практически весь апрель и значительную часть мая, плавно переходя в июнь», — рассказала эксперт.

Наибольшая активность приходится на конец марта — апрель: в это время массово распускаются почки и в воздухе накапливается основной объем пыльцы. Эксперт добавила, что следить за уровнем ее концентрации помогают специальные мобильные приложения.