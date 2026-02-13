Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач ответила, когда начнется сезон аллергий
Здоровье

13 февраля, 17:45

1 мин.

Врач ответила, когда начнется сезон аллергий

Кристина Гергис
Автор
Девушка чихает из-за аллергии
Врач ответила, когда начнется сезон аллергий.
Фото Deagreez, iStock

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в интервью телеканалу «Москва 24» сообщила, что цветение ряда растений начинается уже в конце февраля — начале марта. По ее словам, воспользоваться календарем цветения можно заблаговременно, чтобы подготовиться к этому сезону и выбрать наиболее эффективный курс терапии.

«Начало знаменуется зацветанием кустарников, среди которых лидирует орешник, а процесс запускается уже в конце февраля и марте. Затем приходит черед березы, чьи многочисленные разновидности формируют массивное облако пыльцы, распространившееся по территории страны. Период их цветения охватывает практически весь апрель и значительную часть мая, плавно переходя в июнь», — рассказала эксперт.

Наибольшая активность приходится на конец марта — апрель: в это время массово распускаются почки и в воздухе накапливается основной объем пыльцы. Эксперт добавила, что следить за уровнем ее концентрации помогают специальные мобильные приложения.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Новости холдинга
Двое детей, скромная свадьба и трагическая гибель: история любви Жиля и Джоан Вильнев
Герасимов доложил Путину о готовности ко второму этапу учений ядерных сил
«Это невероятно». Дорофеев теперь зажигает в финале «Запада»
Сын Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет
США предъявили обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро. Что пишут СМИ
Джикия готов вернуться, Шварц едет в «Динамо», Батраков может оказаться в «Зените». Главные трансферные слухи РПЛ
Читайте далее
Фельдшер ответил, как определяется срок больничного
Следующий материал
Фельдшер ответил, как определяется срок больничного

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
20 мая 15:00
Опрос показал, какие способы похудения выбирают москвичи к лету
18 мая 15:45
Травматолог ответил, какие виды спорта помогут избежать сколиоз
17 мая 18:25
Реабилитолог объяснила, почему массаж и тейпы не всегда помогают спортсменам
16 мая 18:15
Блогер рассказал, как смог похудеть на 18 килограммов
14 мая 17:10
Тренер рассказала, когда стоит отказаться от пробежки