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Врач ответил, для кого особенно опасен метапневмовирус
Здоровье

Сегодня, 17:10

2 мин.

Врач ответил, для кого особенно опасен метапневмовирус

Мария Задорожная
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Лаборатория и врачи
Фото sanjeri, iStock
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Недавно в СМИ появилась информация о вспышке метапневмовируса человека (HMPV) в Китае. По данным Роспотребнадзора, этот вирус является одним из возбудителей респираторных инфекций, включая бронхиолит и пневмонию. Инфекция может проявляться в виде насморка, кашля, лихорадки, также могут возникать трудности с дыханием и другие симптомы. Передается инфекция воздушно-капельным путем.

В эксклюзивной беседе с «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, для кого опасен метапневмовирус и как им не заразиться.

По словам эксперта, метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ, жители России с ним уже знакомы. Поэтому ситуация с его распространением стандартная.

К симптомам метапневмовирусной инфекции врач отнес:

  • кашель;
  • заложенность носа;
  • насморк;
  • повышение температуры;
  • одышку;
  • осиплость голоса.

«Как и другие ОРВИ, метапневмовирус может быть опасен для младенцев, пожилых людей и граждан с ослабленной иммунной системой. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности: регулярно мыть руки, не прикасаться к лицу грязными руками, избегать мест массового скопления людей и контактов с заболевшими, дезинфицировать поверхности в доме, гаджеты и проветривать помещения», — сказал эксперт.

При появлении симптомов заболевания доктор рекомендует незамедлительно обратиться к врачу. При этом Сахаров обратил внимание на то, что метапневмовирусная инфекция у детей имеет различные симптомы, схожие с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Может возникнуть кашель, сухой и затяжной, иногда сопровождаемый выделением мокроты, обильные выделения из носа и заложенность. Также фиксируются повышение температуры тела (до 39 °C) и осиплость голоса. У некоторых детей также могут начаться рвота и понос.

«Чаще всего заболевание протекает в легкой или среднетяжелой форме. Однако у младенцев и детей с ослабленным иммунитетом может отмечаться более тяжелая клиническая картина, например бронхит и бронхиолит», — добавил медик.

Врач подытожил, что важно соблюдать не только профилактические меры, но и правила кашлевого этикета. Если у человека возникли симптомы ОРВИ, необходимо носить медицинские маски, менять их каждые четыре часа и избегать контактов с людьми.

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