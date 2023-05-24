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Сегодня, 22:00

Врач Орфанова назвала продукты, помогающие при дефиците важного женского гормона

Алина Савинова
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Врач-акушер-гинеколог Идилия Орфанова назвала орехи и фрукты полезными для женского здоровья

Специалист отмечает, что орехи, фрукты и бобовые могут помочь в выработке эстрогена, который регулирует менструальный цикл, наступление беременности, фертильность, срок менопаузы и другие важные процессы в женском организме.

«В первую очередь эстрогенами богаты орехи (фисташковые, грецкие, арахис), семена льна и кунжут. Крестоцветные — цветная и брюссельская капуста. Бобовые — чечевица и соя. Зелень — шпинат и петрушка, а также фрукты — абрикосы, персики, яблоки», — приводит «Life.ru» слова врача.

Источник: https://life.ru/p/1581645
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