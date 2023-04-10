Врач Одиноков рассказал, как запустить похудение с помощью массажа
Физиотерапевт Дмитрий Одиноков заявил, что невозможно получить фигуру мечты в одночасье, даже прибегнув к пластической хирургии.
«Для грамотного похудения необходимо запустить процесс в организме, на запуск которого потребуется время, исправление привычек, отказ от любимых продуктов», — приводит «Life.ru» слова Одинокова.
Также он объяснил, как массаж помогает запустить процесс похудения.
«Во время ручного антицеллюлитного массажа специалист тщательно прорабатывает проблемные зоны, разминая и согревая их, тем самым приводит к активизации клеточного кровообращения, оттоку лимфы, расщеплению жиров», — добавил специалист.
Физиотерапевт порекомендовал сочетать массажные техники с бандажными солевыми обертываниями.
Источник: https://life.ru/p/1571363
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