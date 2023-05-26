Врач объяснила, почему во время сонного паралича невозможно пошевелиться

Врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова рассказала, почему во время сонного паралича невозможно пошевелиться.

Она объяснила, что сонный паралич — это защитная функция организма.

«Стадия быстрых движений глаз или сон со сновидениями наступает абсолютно у каждого человека примерно через 90 минут после того, как он засыпает. В эту фазу глаза довольно быстро двигаются вперед и назад под веками. Если внезапно проснуться в эту фазу, можно испытать чувство «сонного паралича», который быстро проходит через несколько минут», — цитирует Сурненкову Life.ru.