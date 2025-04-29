Врач объяснила, почему нельзя постоянно носить гель-лак на ногтях

Врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, почему не стоит постоянно носить гель-лак на ногтях.

По ее словам, следует делать перерывы и не наносить лак один раз в несколько месяцев. Эта мера необходима, чтобы проверить состояние ногтей и восстановить их после длительного ношения гель-лака.

«Если вы стали замечать частые сколы и отслаивания в процессе носки и после снятия покрытия, истончение ногтевой пластины, формирование утолщения в зоне ложа ногтевой пластины, изменение цвета или деформацию поверхности ногтя, обязательно обратитесь к врачу-дерматологу для оценки состояния ногтей», — сказала эксперт.

Врач подчеркнула, что нужно постоянно поддерживать здоровье ногтей и кутикулы. Например, использовать увлажняющие средства, специализированные лечебные лаки и масла для кутикулы.

Дерматовенеролог отметила, что некоторые гель-лаки особенно опасны. Так, стоит избегать средств с содержанием метилметакрилата.

«Если гель-лак более прочный, чем натуральный ноготь, то в случае удара сила уйдет в натуральный ноготь. Также очень важна обработка: для лучшей сцепки ногтевой пластины с покрытием ее «взъерошивают», приподнимают чешуйки. А во время снятия покрытия также убирается тонкий поверхностный слой натурального ногтя, что ослабляет его. Метилметакрилат при длительном применении может стать причиной аллергического контактного дерматита, а также привести к химическому ожогу, особенно если для сушки покрытия используют УФ-лампы», — объяснила врач.

Кроме того, из-за длительного ношения гель-лака формируются отслойки. Это пустоты между натуральным ногтем и покрытием. Они могут стать местом размещения таких инфекций, как грибковая и синегнойная палочка.