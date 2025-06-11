Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач объяснила, почему люди с утра просыпаются в плохом настроении
Здоровье

11 июня 2025, 11:15

1 мин.

Врач объяснила, почему люди с утра просыпаются в плохом настроении

Мария Задорожная
Автор
Девушка проснулась
Фото Hirurg, iStock

Врач Сара Марин Бербелл в беседе с изданием Vanitatis объяснила, почему некоторые люди с утра просыпаются в плохом настроении.

По ее словам, если человек перед сном рано поужинал, съел легкую или вредную еду, то уровень сахара в крови быстро падает. Из-за этого в организме происходит ряд физиологических процессов. Например, выделяется гормон адреналин, который способствует пробуждению. Из-за этого человек утром просыпается в плохом настроении и хочет поесть.

Кроме того, раздражение с утра может вызвать гормон кортизол, уровень которого повышается в стрессовых ситуациях и при бессоннице, подчеркнула эксперт.

Правильный сон: сколько часов надо спать, нормы по&nbsp;возрасту, лучшее время.Правильный сон: как спать так, чтобы чувствовать себя бодрым
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Новости холдинга
«Разбить не стыдно, стыдно потом не переделать». Как Мостовой и другие экс-спартаковцы побывали на заводе, где красно-белым делают новый Кубок России 
На Украине назвали основного кандидата на пост премьер-министра страны
BFMTV назвал основного конкурента Ле Пен на президентских выборах
В США заявили об отсутствии у ВСУ возможности скоро начать производство Patriot
Кейн — лучший форвард в истории Англии. У него преимущество перед любой легендой
Франция, Англия, Аргентина и Испания вышли в 1/2 финала ЧМ-2026
Читайте далее
Врач рассказал, как оказать первую помощь при укусе клеща
Следующий материал
Врач рассказал, как оказать первую помощь при укусе клеща

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
13:00
Врач ЛФК рассказала, кому противопоказаны тренировки по плаванию
10:00
Ученые заявили о пользе домашних тренировок для людей с расслоением аорты
10 июл 18:30
Тренер по плаванию рассказал, почему возникают судороги в воде
10 июл 16:30
Ученые создали методику набора мышц без периода застоя
10 июл 13:30
Врач рассказал, как ходьба защищает от рака и болезней сердца