Врач объяснила, почему люди с утра просыпаются в плохом настроении

Врач Сара Марин Бербелл в беседе с изданием Vanitatis объяснила, почему некоторые люди с утра просыпаются в плохом настроении.

По ее словам, если человек перед сном рано поужинал, съел легкую или вредную еду, то уровень сахара в крови быстро падает. Из-за этого в организме происходит ряд физиологических процессов. Например, выделяется гормон адреналин, который способствует пробуждению. Из-за этого человек утром просыпается в плохом настроении и хочет поесть.

Кроме того, раздражение с утра может вызвать гормон кортизол, уровень которого повышается в стрессовых ситуациях и при бессоннице, подчеркнула эксперт.