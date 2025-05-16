Врач объяснила, можно ли вылечить бронхиальную астму

Бронхиальная астма зачастую остается с человеком на всю жизнь и не поддается лечению. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач Ольга Уланкина.

«Часто можно услышать, что астма — детская болезнь, которую со временем перерастают. Действительно, первые симптомы заболевания чаще всего проявляются в детстве или подростковом возрасте, и в некоторых случаях со временем уменьшаются или исчезают. Но у многих астма сохраняется на всю жизнь», — пояснила специалист.

Еще одно распространенное заблуждение — это то, что ингаляторы, применяемые для лечения астмы, вызывают зависимость. Врач отметила, что это не соответствует действительности. Ингаляторы направлены на снижение хронического воспаления и восстановление нормальной работы бронхов, и они не приводят к привыканию.