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Врач объяснила, можно ли вылечить бронхиальную астму
Здоровье

16 мая 2025, 19:45

1 мин.

Врач объяснила, можно ли вылечить бронхиальную астму

Мария Задорожная
Автор
Мужчина кашляет
Фото pocketlight, iStock

Бронхиальная астма зачастую остается с человеком на всю жизнь и не поддается лечению. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач Ольга Уланкина.

«Часто можно услышать, что астма — детская болезнь, которую со временем перерастают. Действительно, первые симптомы заболевания чаще всего проявляются в детстве или подростковом возрасте, и в некоторых случаях со временем уменьшаются или исчезают. Но у многих астма сохраняется на всю жизнь», — пояснила специалист.

Еще одно распространенное заблуждение — это то, что ингаляторы, применяемые для лечения астмы, вызывают зависимость. Врач отметила, что это не соответствует действительности. Ингаляторы направлены на снижение хронического воспаления и восстановление нормальной работы бронхов, и они не приводят к привыканию.

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