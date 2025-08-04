Врач объяснила, могут ли пересаженные волосы прижиться навсегда

Волосы, пересаженные из донорской зоны, могут прижиться на постоянной основе, но для их густоты необходимо регулярное поддерживающее лечение. Об этом сообщила РИАМО врач Александра Филева.

Она объяснила, что критический период после операции — первые 6-12 месяцев. В это время новые волосы могут начать выпадать из-за шоковой реакции организма. Постепенно они начнут отрастать, и окончательный результат станет виден через 12-18 месяцев. Чтобы закрепить достигнутый эффект, требуется постоянная поддерживающая терапия, включающая в себя применение препаратов с миноксидилом, мезотерапию и правильный уход.

Филева также отметила несколько важных моментов. Во-первых, процедура пересадки не останавливает процесс естественного облысения в других зонах головы. Если у пациента наблюдается андрогенетическая алопеция, то через некоторое время может потребоваться повторная процедура для коррекции новых участков потерь волос.