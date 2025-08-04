Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач объяснила, могут ли пересаженные волосы прижиться навсегда
Здоровье

4 августа, 16:25

1 мин.

Врач объяснила, могут ли пересаженные волосы прижиться навсегда

Мария Задорожная
Автор
Мужчина смотрит в зеркало и поправляет прическу
Фото Maridav, iStock

Волосы, пересаженные из донорской зоны, могут прижиться на постоянной основе, но для их густоты необходимо регулярное поддерживающее лечение. Об этом сообщила РИАМО врач Александра Филева.

Она объяснила, что критический период после операции — первые 6-12 месяцев. В это время новые волосы могут начать выпадать из-за шоковой реакции организма. Постепенно они начнут отрастать, и окончательный результат станет виден через 12-18 месяцев. Чтобы закрепить достигнутый эффект, требуется постоянная поддерживающая терапия, включающая в себя применение препаратов с миноксидилом, мезотерапию и правильный уход.

Филева также отметила несколько важных моментов. Во-первых, процедура пересадки не останавливает процесс естественного облысения в других зонах головы. Если у пациента наблюдается андрогенетическая алопеция, то через некоторое время может потребоваться повторная процедура для коррекции новых участков потерь волос.

Почему выпадают волосы.Эксперт объяснила, почему от стресса выпадают волосы
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Новости холдинга
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Читайте далее
Ученые выяснили, какие тренировки полезны при боли в бедре

  • Niko McCowrey

    В это время новые волосы могут начать выпадать из-за шоковой реакции организма... Специалисты не знают о существовании "трансхейрного шока". Организм, авторка, от "шока" подыхает, а не чужие волосы отбрасывает. Да, повторное лечение нужно, иначе вы че хотели? Раз волосы пересадил и более не платить? Не, вперед, стань постоянным клиентом. Дурь не распространейте среди непоготовленных пользователей.

    04.08.2025

    • Следующий материал
    Ученые выяснили, какие тренировки полезны при боли в бедре

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    16:15
    Дерматолог назвала главные причины появления перхоти
    15:45
    Онколог объяснила, зачем проверять легкие после ковида
    12 ноя 20:55
    Врач рассказала, можно ли лечить пневмонию дома
    11 ноя 20:45
    Ученые предупредили о распространении в мире вируса, сопоставимого с COVID-19
    10 ноя 18:00
    Врач объяснил, почему каждый должен знать свою группу крови