Врач объяснила, какие витамины лучше принимать вечером

Врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска рассказала «СЭ», какие витамины лучше принимать вечером. «Многие предпочитают принимать витамины по утрам. Однако это относится далеко не ко всем микронутриентам. Некоторые из них лучше усваиваются, если принимать их вечером», — предупредила специалист.

По словам Елены Мановска вечером следует употреблять витамин D (хорошо работает совместно с мелатонином, гормоном, регулирующим циклы сна и бодрствования), B12 (играет решающую роль в производстве мелатонина и серотонина, нейротрансмиттеров, которые способствуют расслаблению и сну). Из минералов в вечернее время лучше пить магний (способствует расслаблению и сну, поскольку помогает регулировать выработку мелатонина в организме) и кальций (улучшает работу нервной системы, играет важную роль в сокращении и расслаблении мышц). «Вечером лучше всего принимать витамины примерно за 30 минут до сна. Они помогут расслабиться, быстрее заснуть и улучшат качество сна. Включив эти микронутриенты в свой вечерний распорядок, вы сможете поддерживать оптимальное здоровье и хорошее самочувствие», — подытожила Елена Мановска.

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