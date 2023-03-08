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Сегодня, 06:20

Врач объяснила, какие цветы нужно дарить на 8 марта и почему

Ольга Стрельникова
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Девушка с орхидеями.
Фото Freepik/nakaridore

Врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева в беседе с изданием «Известия» рассказала, какие цветы принесут радость, а не аллергию и головные боли. Это нарциссы и тюльпаны — их пыльца достаточно тяжелая и не разлетается по помещению. Абсолютно безвредны, по словам специалиста, орхидеи, ведь они не имеют ни пыльцы, ни запаха, зато выглядят дорого, эффектно и стоят долго. «Вполне безопасны кустовые розы — у них также тяжелая пыльца, и, кроме того, они не имеют шипов», — подчеркнула медик.

Стать причиной аллергии или головных болей, по словам Натальи Логачевой, могут гиацинты, крокусы, примула, лилии, каллы, сирень, черемуха и герань. Такие букеты нельзя ставить в спальне, в детской или на сквозняке, поскольку пыльца легко распространяется по воздуху. Нередко в оформлении цветочных композиций используют эвкалипт и злаковые (рожь, пшеницу, люцерну, рис, просо) — стоит помнить, что это одни из самых сильных аллергенов, резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали, при каких симптомах аллергии нужно незамедлительно обратиться к врачу.

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