Врач объяснила, как можно быстро сбить повышенную температуру

Участковый врач-терапевт СПБ ГБУЗ ГП 86 Оксана Хамицева рассказала, что главное при выборе таблеток от температуры — разделять случаи, когда они действительно нужны, а когда необходима помощь специалиста. «Если температура держится дольше двух дней или сопровождается опасными симптомами со стороны верхних дыхательных путей или ЖКТ, следует обратиться к врачу, а не сбивать температуру дома самостоятельно», — предупредила терапевт.

Как пояснила Оксана Хамицева, к жаропонижающим относятся нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), они же «обезболивающие». «Самые часто применяемые препараты в моей практике: парацетамол, ибупрофен, нимесулид, кетопрофен. А также комбинированные — Ринза, ТераФлю, АнтиГриппин и прочие» — поделилась врач.

Парацетамол хорошо снижает температуру до 38°, разрешен к применению беременным и безопасен для пожилых людей. Ибупрофен более сильный, хорошо и длительно снижает температуру свыше 38°. Нимесулид — сильное жаропонижающее и обезболивающее. «Снижает даже довольно высокую температуру, действует быстро. Однако применение данного препарата не рекомендовано пациентам с гастритом и язвой», — предупредила специалист. Еще один хороший жаропонижающий и обезболивающий препарат — кетопрофен, резюмировала Оксана Хамицева.

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