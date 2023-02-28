Врач объяснила, чем может быть чревато употребление просроченных лекарств

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, что просроченные лекарства становятся бесполезными, но угрозы для жизни человека не представляют. «Такого, чтобы лекарство превратилось во что-то сильно ядовитое, точно нет», — заявила специалист.

Как отметила Надежда Чернышова, со временем эффективность препарата теряется, поэтому ни антибиотик, ни средство для снижения давления, ни любое другое лекарство не произведет достаточного эффекта.

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