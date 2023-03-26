Врач объяснил, в каком случае боль в пояснице — повод записаться к нефрологу

Врач-уролог Артур Тедеев сообщил, что сильные боли в пояснице и повышение температуры могут говорить о наличии обструктивного пиелонефрита. Это воспалительный процесс в почках, который поражает их отдельные участки — возникает из-за нарушения оттока мочи.

Доктор объяснил, что при мочекаменной болезни конкременты могут спускаться из почек в мочевой пузырь и застревать в мочеточнике. В большинстве случаев камни застревают в месте перехода лоханки почки в мочеточник или в области соединения его с мочевым пузырем.

«В результате отток мочи нарушается, что грозит развитием острого обструктивного пиелонефрита, — цитирует Life.ru Тедеева. — Это состояние характеризуется распирающими болями в поясничной области, повышением показателей температуры тела выше 38 градусов, ознобом».

По словам врача, заболевание требует немедленного вмешательства. Лечение состоит из двух этапов: сначала налаживается отток мочи и устраняются возможные осложнения, а потом камни дробятся на мелкие части и выводятся из организма. Для этого врачи используют такой метод, как уретроскопия, которая проводится под общим наркозом.