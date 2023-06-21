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Сегодня, 13:20

Врач объяснил, с какого возраста можно делать пластические операции без серьезных последствий

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Молодая женщина перед липосакцией.
Фото Freepik/freepik

Пластическая хирургия становится с каждым годом все доступнее. Об этом говорит и статистика, согласно которой количество обращений за такого рода услугами выросло примерно на 30% по сравнению с допандемийным периодом. Наибольшую популярность эстетическая хирургия имеет среди молодых женщин и мужчин. Врач-пластический хирург ФНКЦ ФМБА России Александр Смаль рассказал «СЭ», насколько опасны пластические операции в молодом возрасте.

Пластические операции разрешается делать с 18 лет, если нет медицинских показаний для более раннего проведения хирургического вмешательства. «К этому возрасту формирование организма, в основном, завершается. Наиболее распространены среди молодых людей такие пластические операции, как маммопластика (коррекция груди), ринопластика (коррекция носа), отопластика (коррекция ушей), блефаропластика (коррекция век) и липосакция (удаление жира)», — пояснил специалист.

По словам Александра Смаля, грамотное проведение пластических операций в 20-25 лет с наименьшей вероятностью вызовет послеоперационные последствия. «В этом возрасте ткани эпидермиса отличаются высокой эластичностью и быстрой регенерацией. Кроме того, у молодых девушек и мужчин, как правило, отсутствуют хронические заболевания, которые могут увеличить продолжительность реабилитационного периода», — отметил эксперт. Некоторые операции, как например ринопластика, способны значительно улучшить жизнь пациента, как за счет изменения внешности так и за счет восстановления носового дыхания. Кроме того, многие результаты операций повышают самооценку и придают уверенности в себе, заключил пластический хирург.

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