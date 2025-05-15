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Врач объяснил, почему вредно долго сидеть в туалете
Здоровье

15 мая 2025, 18:00

2 мин.

Врач объяснил, почему вредно долго сидеть в туалете

Мария Задорожная
Автор
Девушка держит телефон
Фото Arisara_Tongdonnoi, iStock

Долгое пребывание в туалете в сидячем положении может вызвать множество проблем со здоровьем, включая геморрой, инфекции мочеполовой системы и варикозное расширение вен. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил хирург и колопроктолог Эльвин Гусейнов.

Специалист пояснил, что нормальная продолжительность акта дефекации составляет 3-5 минут. Однако увлеченные чтением или использованием смартфона люди могут задерживаться в туалете на 30 минут или даже час, что ставит под угрозу их здоровье.

«Одной из основных проблем, связанных с длительным сидением на унитазе, является увеличение давления на прямую кишку. Когда люди сидят в туалете долго, повышается давление в малом тазу, что может способствовать расширению вен в области заднего прохода и возникновению геморроидальной болезни. У людей, которые уже имеют геморрой, риск усугубляется, болезнь будет прогрессировать», — отметил Гусейнов.

Также он добавил, что длительное сидение может повысить вероятность инфекций мочеполовой системы. В этом положении мускулатура тазового дна расслабляется, что нарушает нормальный отток мочи и увеличивает шанс на развитие инфекций. Это особенно актуально для женщин из-за особенностей их анатомии.

Кроме того, продолжительное сидение негативно сказывается на кровообращении в области бедер и таза, что может привести к таким проблемам, как варикозное расширение вен нижних конечностей.

«Чтобы избавиться от этой вредной привычки, некоторые специалисты рекомендуют устанавливать таймер на 5-10 минут. Однако гораздо разумнее заходить в туалет только тогда, когда уже почувствовали позыв, а как только прямая кишка опорожнилась, следует покинуть туалетную комнату. Садиться заранее и ждать позыва нецелесообразно. А оставаться сидеть после дефекации и вовсе бессмысленно», — заключил врач-колопроктолог.

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