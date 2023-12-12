Врач объяснил, почему необходимо проходить диспансеризацию

Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории, кандидат медицинских наук и специалист по медицинской профилактике Андрей Сахаров рассказал, почему важно проходить диспансеризацию.

«Диспансеризация — это комплексное медицинское обследование. Оно направлено на выявление тех заболеваний, о которых человек мог даже не догадываться. Огромный плюс такого скрининга — обнаружение патологий на ранней стадии. Это в разы увеличивает шансы на выздоровление», — объяснил эксперт.

По словам доктора, в России преобладают четыре вида заболеваний: сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные и сахарный диабет. Они — причина 75% смертей. И именно благодаря диспансеризации можно обнаружить ранние предпосылки развития таких заболеваний, назначить своевременное лечение, тем самым сохранить человеку жизнь.

«Диспансеризация состоит из двух этапов. На первом врачи определяют общее состояние здоровья. Второй этап более углубленный. Он направлен на дополнительное обследование и уточнение диагноза. Проводится комплексное медицинское обследование один раз в 3 года — для людей в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно — для лиц старше 40 лет», — пояснил специалист.

Как отметил Сахаров, тем, кто перенес COVID-19, назначается углубленная диспансеризация. Врачи дополнительно измеряют сатурацию и объем легких, берут анализ для определения концентрации D-димера в крови и выявления признаков тромбообразования.