Врач объяснил, почему нельзя купаться в фонтанах

Эксклюзивной для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, почему нельзя купаться в фонтанах.

«Фонтаны — это элемент благоустройства города. Они увлажняют воздух в летний зной, придают эстетический вид местности и совсем не предназначены для купания. В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется нечасто, а требования по очистке не такие жесткие, как, например, к воде в бассейне», — объяснил эксперт.

По словам доктора, люди — не единственные поклонники фонтанов. В воде любят купаться животные и птицы, которые являются переносчиками инфекций. А высокая температура воздуха способствует размножению опасных микроорганизмов.

«Развлечение в фонтане может закончиться острыми кишечными и респираторными инфекциями, конъюнктивитом. Главную опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А. Давайте не забывать и про высокую травмоопасность, ведь толща воды часто скрывает под собой трубы, насосы, за которые можно зацепиться и упасть», — отметил врач.

Чтобы не подвергать себя неоправданным рискам, Сахаров рекомендует не купаться в фонтанах, а любоваться ими издалека. А в знойную погоду, чтобы охладиться, брать с собой на улицу бутылочку с водой.