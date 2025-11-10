Врач объяснил, почему каждый должен знать свою группу крови

Группа крови — не просто формальность для медицинской карты, а ценная информация, которая может пригодиться в разных ситуациях, будь то несчастный случай или радостное событие, например, прибавление в семье. Эксклюзивно для «СЭ» доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра им. Дмитрия Рогачева Павел Трахтман рассказал, почему каждому человеку стоит знать свои группу и резус-фактор.

«Группа крови — это генетически наследуемый признак, который определяется наличием или отсутствием определенных антигенов на поверхности красных кровяных телец (эритроцитов). Наиболее важными являются система AB0, по которой выделяют группы 0 (I), A (II), B (III), AB (IV), и система Резус (Rh), которая определяет положительный или отрицательный резус-статус», — объяснил эксперт.

В критической ситуации, когда счет идет на секунды, знание группы крови и резус-фактора может спасти жизнь. Эта информация позволяет медикам действовать максимально быстро при необходимости экстренного переливания — при серьезных травмах, массивных кровопотерях, сложных операциях.

«Хотя процедура переливания всегда включает обязательную перепроверку совместимости, предварительное знание группы крови экономит драгоценное время и позволяет сразу сузить круг поиска подходящего донора», — подчеркнул врач.

Это знание также важно и внутри самого института донорства. Люди с I группой, например, могут быть универсальными донорами — их кровь можно переливать всем. По словам Трахтмана, этот медицинский факт часто вдохновляет носителей первой группы и мотивирует присоединиться к донорскому движению. При этом экстренные ситуации и донорство — не единственные сферы, в которых информация о группе крови и резусе имеет решающее значение.

«Информация о резус-факторе родителей очень важна для благополучного течения беременности. Если у будущей мамы резус-фактор отрицательный, а у отца ребенка — положительный, существует риск резус-конфликта. Иммунная система женщины может воспринять плод как угрозу и начать вырабатывать антитела. К счастью, мы умеем предотвращать эту проблему с помощью введения специальной вакцины — анти-резусного иммуноглобулина. Но ключевое условие — знать о своем отрицательном резусе заранее, чтобы врачи могли вовремя принять необходимые меры», — добавил медик.

Также специалист напомнил, что в противовес практической ценности знания группы крови и резуса вокруг этой темы существуют и популярные мифы. Особенно много спекуляций возникает вокруг связи группы крови с различными заболеваниями.

«Вопреки многим убеждениям, группа крови и резус не связаны достоверно с развитием тех или иных болезней. Да, существуют исследования, которые утверждают обратное — например, что у людей с четвертой группой крови выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но сами ученые зачастую отмечают, что результаты неточные», — отметил доктор.

Основная проблема таких исследований — в методологии. Группа крови — это маркер, предопределенный генетикой. Но у человека 20-25 тысяч генов. Доказать, что один из них влияет на развитие определенных болезней, практически невозможно, как и достоверно оценить воздействие других 20 тысяч.

По словам врача, не имеют научного обоснования и популярные диеты по группе крови, а также гороскопы, которые приписывают людям определенные черты характера в зависимости от этого биологического признака.

«В Японии, например, существует целая философия определения темперамента по группе крови — кецу-еки-гата. Но это не более чем культурный феномен и форма развлечения, аналогичная астрологии. Знание своей группы крови и резус-фактора — это очень важно. Но подходить к этой информации стоит разумно, без фатализма, доверяя доказательной медицине и советам врачей», — подытожил Павел.