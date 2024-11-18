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Врач объяснил, почему антибиотики негативно влияют на работу ЖКТ
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

Врач объяснил, почему антибиотики негативно влияют на работу ЖКТ

Мария Задорожная
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Разные таблетки
Фото Pro2sound, iStock
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Врач высшей категории Александр Горячев эксклюзивно для «СЭ» рассказал, как антибиотики сказываются на здоровье желудочно-кишечного тракта.

«Антибиотики, безусловно, являются мощными препаратами, которые обычно используются в борьбе с различными инфекциями. Однако они не действуют избирательно и могут негативно сказываться на микрофлоре», — сказал эксперт.

По его словам, антибиотики уничтожают не только патогенные бактерии, но и полезные, которые играют важную роль в переваривании пищи и поддержании здоровья желудочно-кишечного тракта.

«Когда мы принимаем антибиотики, баланс микрофлоры нарушается, что может привести к различным расстройствам ЖКТ, включая диарею, запоры и вздутие живота. В некоторых случаях может появиться дисбактериоз, который требует дополнительного лечения для восстановления нормальной работы кишечника», — добавил врач.

Также Горячев подчеркнул, что важно правильно принимать антибиотики. Люди часто сами назначают себе лекарства без учета нужной дозировки, что увеличивает риск побочных эффектов. Поэтому необходимо обращаться к врачу, чтобы минимизировать негативные последствия приема антибиотиков для организма.

Кроме того, доктор напомнил о поддержке микрофлоры во время и после курса препаратов.

«Пробиотики и пребиотики могут помочь восстановить баланс микробов в организме и улучшить пищеварение. Добавление подобных препаратов в лечение — это важный шаг на пути к быстрому выздоровлению. Но назначать их тоже должен врач!», — подытожил медик.

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