Врач объяснил, на что обращать внимание при выборе психотерапевта
10 августа, 18:45

Врач объяснил, на что обращать внимание при выборе психотерапевта

Мария Задорожная
На приеме у психолога
Фото ithiumcloud, iStock

Дипломированный психотерапевт обязательно должен обсудить с пациентом план лечения и сформулировать промежуточные цели. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил врач-психиатр и психотерапевт Тимур Муталиев.

«Профессионал озвучит план простыми словами, обозначит промежуточные цели, время до первых результатов и критерии успеха», — уточнил эксперт.

Он также добавил, что при выборе психотерапевта стоит обратить внимание на его квалификацию и используемые методы.

«Можно спросить, в какой модели он обучен (CBT, EMDR, ACT, психодинамика) и попросить объяснить, как именно эта модель поможет решить задачу», — посоветовал врач.

Муталиев подчеркнул, что важно выяснить продолжительность сессии, правила отмены встреч и включает ли стоимость услуги межсессионные письма.

«Четкие правила показывают ответственность психотерапевта. Кроме того, нужно понять: комфортно ли делиться личным именно с этим человеком. Хорошая терапия держится на доверии», — отметил специалист.

Доктор также предупредил, что после встреч с психотерапевтом у некоторых пациентов может возникнуть синдром отсроченной боли или легкая «психотерапевтическая усталость». По его словам, сеанс может затронуть болезненные аспекты психики, что вызывает аналогичные ощущения, как после физической тренировки. Но если чувство подавленности сохраняется больше нескольких дней или усиливается, это может указывать на проблемы в процессе терапии.

