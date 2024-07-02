Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач объяснил, как защититься от летней ангины
Здоровье

Сегодня, 14:00

1 мин.

Врач объяснил, как защититься от летней ангины

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
У девушки болит горло
Фото ozgurcankaya/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, как возникает ангина и как от нее защититься в летний период.

«Ангина — это инфекционное заболевание, в основном его вызывает стрептококк, который «живет» в человеческом теле. Больше всего микроорганизмов обитает в кишечнике, глотке и ротовой полости, то есть дыхательных путях человека. Как только иммунитет ослабевает, стрептококк начинает активно размножаться, что приводит к различным заболеваниям ЛОР-органов, например к ангине», — объяснил эксперт.

Доктор подчеркнул, что холодные напитки, мороженое или нахождение в прохладной воде либо под кондиционером приводят к резкому переохлаждению организма. В результате ослабевает иммунная система, что приводит к ангине, простуде или даже пневмонии.

«Важно отличить ангину от других вирусных заболеваний. Сделать это сможет только врач, поэтому при первых симптомах следует идти к нему на прием. Самолечение в этом случае не даст каких-либо результатов. Кроме того, в лечении ангины важен комплексный подход: прием лекарств, полоскание горла, постельный режим, сон и диета», — добавил Сахаров.

Чтобы защититься от патогенных вирусов, специалист советует не сидеть под кондиционером, пить не слишком холодную воду, осторожно и маленькими кусочками есть мороженое, а также не бросаться в холодную воду после длительного пребывания на солнце. Кроме того, обязательно мыть руки, протирать рабочие поверхности и ухаживать за полостью рта.

Чем полоскать горло. Чем полоскать горло при простуде и как правильно это делать
Медицина
Советы и рекомендации
1
0
Новости холдинга
Песков отметил умение Орбана отстаивать интересы Венгрии
США нагло засудили на домашнем турнире, Макгрегор поставил на Аргентину целое состояние. Что произошло на Кубке Америки-2024 2 июля
Умер народный артист РФ Владимир Матвеев
Казахстанский оппозиционер Садыков умер после покушения в Киеве

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
30 июн 14:30
Ученые обнаружили разницу в активности между мужским и женским мозгом
29 июн 18:25
Невролог перечислила болезни, на которые указывает частая зевота
29 июн 13:30
В Москве обнаружили новый тип крови
28 июн 18:25
Уролог назвал плавки, которые опасны для мужского здоровья
28 июн 15:05
Первые центры ментального здоровья заработали в Москве