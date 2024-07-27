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Врач объяснил, как возникает икота
Здоровье

Сегодня, 18:40

1 мин.

Врач объяснил, как возникает икота

Мария Задорожная
Автор
Переедание, как причина икоты
Причины появления икоты.
Фото Doucefleur/istockphoto.com
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Кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал «СЭ», почему возникает икота.


По его словам, икота может появиться по нескольким причинам. Первая из них — попадание воздуха в желудок во время быстрого и неправильного приема пищи или во время смеха. Также икоту могут вызвать несколько резких вдохов и раздражение блуждающего нерва.

«Спровоцировать икоту может еда всухомятку, переохлаждение, сильный испуг. Иногда причиной икоты бывают газированные напитки или перебор с алкоголем, переедание, употребление слишком горячей, острой или холодной пищи», — объяснил доктор.

Кроме того, медик добавил, что врачи до сих пор не до конца понимают, почему иногда икота возникает без видимых на то причин.

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