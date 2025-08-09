Стиль жизни
Врач объяснил, как правильно повысить уровень гемоглобина
Здоровье

9 августа, 15:45

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Продукты для поднятия гемоглобина
Фото monticelllo, iStock

Онколог Владимир Ивашков заявил, что такие симптомы, как усталость, слабость и головокружение, могут указывать на низкий уровень гемоглобина в крови. В своем Telegram-канале он поделился пятью рекомендациями по его повышению.

«Если анализы подтвердили дефицит железа, врач назначит специальные препараты. Важно соблюдать рекомендованную дозировку и форму препарата», — отметил Ивашков.

Он также порекомендовал включить в рацион продукты, богатые железом, такие как красное мясо, печень, морепродукты, гречка, фасоль, шпинат и сухофрукты. Кроме того, для поддержания нормального уровня гемоглобина важно получать витамины B12 и B9.

В заключение Ивашков предложил есть продукты, содержащие витамин C, для улучшения усвоения железа, а также регулярно посещать врача для контроля анализов.

Мясо повышает уровень гемоглобина.Как повысить гемоглобин самостоятельно в домашних условиях
