Врач объяснил, как правильно повысить уровень гемоглобина

Онколог Владимир Ивашков заявил, что такие симптомы, как усталость, слабость и головокружение, могут указывать на низкий уровень гемоглобина в крови. В своем Telegram-канале он поделился пятью рекомендациями по его повышению.

«Если анализы подтвердили дефицит железа, врач назначит специальные препараты. Важно соблюдать рекомендованную дозировку и форму препарата», — отметил Ивашков.

Он также порекомендовал включить в рацион продукты, богатые железом, такие как красное мясо, печень, морепродукты, гречка, фасоль, шпинат и сухофрукты. Кроме того, для поддержания нормального уровня гемоглобина важно получать витамины B12 и B9.

В заключение Ивашков предложил есть продукты, содержащие витамин C, для улучшения усвоения железа, а также регулярно посещать врача для контроля анализов.