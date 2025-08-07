Врач объяснил, как ездить на электросамокате без вреда для позвоночника

Неправильная езда на электросамокате может стать причиной проблем со спиной и искривления осанки. В группе риска находятся люди со слабыми мышцами спины, сколиозом и те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Об этом 360.ru заявил врач общей практики Роман Фишкин.

По словам специалиста, даже незначительные изменения в позвоночнике могут повлиять на функционирование организма. Для нарушения осанки достаточно 30-40 минут ежедневной неправильной езды на самокате в течение 3-6 месяцев. Однако снизить нагрузку на спину и избежать негативных последствий можно, если придерживаться правильной позы во время поездки.

Фишкин рекомендует держать ноги на ширине плеч, немного согнуть колени, чтобы создать амортизацию и уменьшить нагрузку на позвоночник. Не наклоняться сильно вперед, держать спину в нейтральном положении и смотреть прямо перед собой. Руки должны быть расслаблены, локти слегка согнуты.

Во время поездки также полезно периодически менять опорную ногу и объезжать ямы и неровности на дороге, чтобы избежать лишней тряски, которая может увеличить нагрузку на таз и позвоночник.

В качестве профилактики электрического сколиоза врач советует выполнять упражнения для укрепления мышц поясничного отдела: гиперэкстензию, подтягивания, планки и упражнения на пресс. Также будут полезными регулярные визиты к массажисту и замена поездок на самокате на пешие прогулки, добавил Фишкин.