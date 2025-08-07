Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач объяснил, как ездить на электросамокате без вреда для позвоночника
Здоровье

7 августа, 11:30

1 мин.

Врач объяснил, как ездить на электросамокате без вреда для позвоночника

Мария Задорожная
Автор
Пара едет на электросамокатах
Фото simonkr, iStock

Неправильная езда на электросамокате может стать причиной проблем со спиной и искривления осанки. В группе риска находятся люди со слабыми мышцами спины, сколиозом и те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Об этом 360.ru заявил врач общей практики Роман Фишкин.

По словам специалиста, даже незначительные изменения в позвоночнике могут повлиять на функционирование организма. Для нарушения осанки достаточно 30-40 минут ежедневной неправильной езды на самокате в течение 3-6 месяцев. Однако снизить нагрузку на спину и избежать негативных последствий можно, если придерживаться правильной позы во время поездки.

Фишкин рекомендует держать ноги на ширине плеч, немного согнуть колени, чтобы создать амортизацию и уменьшить нагрузку на позвоночник. Не наклоняться сильно вперед, держать спину в нейтральном положении и смотреть прямо перед собой. Руки должны быть расслаблены, локти слегка согнуты.

Во время поездки также полезно периодически менять опорную ногу и объезжать ямы и неровности на дороге, чтобы избежать лишней тряски, которая может увеличить нагрузку на таз и позвоночник.

В качестве профилактики электрического сколиоза врач советует выполнять упражнения для укрепления мышц поясничного отдела: гиперэкстензию, подтягивания, планки и упражнения на пресс. Также будут полезными регулярные визиты к массажисту и замена поездок на самокате на пешие прогулки, добавил Фишкин.

Электросамокат.Как правильно выбрать электросамокат
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Читайте далее
В Роспотребнадзоре предупредили о рисках завоза лихорадки чикунгунья

  • За спорт!

    Да это понятно, а как без вреда для окружающих?

    07.08.2025

    • Следующий материал
    В Роспотребнадзоре предупредили о рисках завоза лихорадки чикунгунья

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    13 ноя 21:15
    Терапевт объяснил, почему в покое может быть высокий пульс
    13 ноя 16:15
    Дерматолог назвала главные причины появления перхоти
    13 ноя 15:45
    Онколог объяснила, зачем проверять легкие после ковида
    12 ноя 20:55
    Врач рассказала, можно ли лечить пневмонию дома
    11 ноя 20:45
    Ученые предупредили о распространении в мире вируса, сопоставимого с COVID-19