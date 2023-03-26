Врач объяснил, к каким последствиям может привести неправильный прикус

Врач, челюстно-лицевой хирург Иван Шпицер сообщил, что неправильный прикус может привести к различным негативным последствиям.

«Невозможно отрицать связь роста челюстей с ростом черепа и осанкой, — цитирует Life.ru Шпицера. — Научно доказано, что неверное положение челюсти приводит к той или иной деформации позвоночника. Поэтому тяжелые аномалии формы челюстей и зубных рядов должны лечиться в команде с врачом-остеопатом».

По словам врача, чрезмерный рост челюстей или асимметричное их развитие приводят к эстетической дисгармонии лица. При неправильном прикусе нарушается адекватная функция жевания, страдает состояние сустава, на котором двигается нижняя челюсть. Из-за нарушения жевательной функции нагрузка на зубы часто распределяется неправильно, что приводит к ранней стираемости зубов и их потере.

Шпицер отметил, что чрезмерное употребление мягкой пищи сильно влияет на формирование прикуса. При этом процесс роста челюстей запускается с момента прорезывания первого зуба.