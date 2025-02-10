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Врач объяснил, эффективна ли процедура крионирования
Здоровье

10 февраля 2025, 18:00

2 мин.

Врач объяснил, эффективна ли процедура крионирования

Мария Задорожная
Автор
Лаборатория по крионированию
Фото anamejia18, iStock

Кандидат медицинских наук, врач Андрей Сахаров в беседе с «СЭ» высказал свое мнение о такой процедуре, как крионирование, которая постепенно обретает всю большую популярность среди россиян. По его словам, «замораживание тела» не способно обеспечить вечную жизнь.

«Прежде всего, научные исследования показывают, что заморозка клеток приводит к образованию кристаллов льда, которые могут разорвать клеточные мембраны и нарушить внутреннюю структуру клеток. Эти механические повреждения, возникающие в результате криоконсервации, могут обернуться недоступностью для восстановления нормальной функции клеток после размораживания», — отметил эксперт.

Доктор подчеркнул, что крионирование не учитывает сложные биохимические процессы, которые происходят в организме после смерти. Так, после прекращения жизнедеятельности ткани начинают разлагаться, становятся неактуальными многочисленные молекулярные реакции и процессы, критически важные для поддержания жизни.

«Как показывает практика, смерть не является просто конечной стадией жизни. Это процесс, который начинается сразу после клинической смерти и влечет за собой необратимые изменения на клеточном и субклеточном уровнях», — добавил медик.

Сахаров заметил, что даже если крионирование сохранит определенные структуры, то с течением времени и при воздействии факторов, например радиации или микроорганизмов, произойдет постепенное разрушение клеточных структур и биомолекул. Все это делает полное восстановление крайне маловероятным.

«Крионирование часто рассматривается как способ «отложить» смерть, но, даже если тело удастся сохранить, исчезает личная идентичность и уникальность индивидуума. Каждая личность формируется не только на биологическом уровне, но и через социальные, культурные и психологические взаимодействия, которые невозможно восстановить в криогенно сохраненном состоянии», — подытожил доктор.

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