Врач объяснил, что произойдет, если длительное время пользоваться наушниками

Врач-сурдолог, оториноларинголог Марина Паукова в беседе с изданием «Газета.ру» рассказала, что даже из-за разового использования внутриканальных наушников могут появиться пробки в ушах. «Иногда причина формирования пробки — неправильная гигиена слухового прохода. Установка инородного тела в слуховой проход, а именно это и происходит, когда мы используем внутриушной наушник, — выполняет роль агента, проталкивающего серу из наружного ушного канала в более глубокий отдел», — пояснила специалист.

По словам Марины Пауковой, слуховой проход состоит из подвижной хрящевой части и неподвижной костной. «Ворсинки в хрящевой части выгоняют серу наружу и очищают слуховой проход. Если же серные массы проникнут в костную неподвижную часть, самостоятельно очиститься ухо не сможет», — предупредила врач. Как только ухо перекрывает инородное тело, например наушник, нарушается вентиляция, повышается влажность и увеличивается секреция серы, что чревато образованием пробки.

Также Марина Паукова отметила, что, если длительное время пользоваться внутриканальными наушниками, могут возникнуть тяжелые воспаления, травмируется барабанная перепонка и даже нарушится слух.

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