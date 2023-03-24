Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 13:45

Врач объяснил, что поможет повысить продуктивность и успевать больше

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка проснулась ранним утром.
Фото Freepik/freepik

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, сомнолог Александр Казаченко в интервью порталу «Доктор Питер» рассказал, что нужно сделать, чтобы повысить свою продуктивность и успевать больше. Как бы банально это ни звучало, нужно раньше просыпаться. «Ранние подъемы положительно сказываются на нашей продуктивности и работоспособности. Дело в том, что утром гораздо меньше отвлекающих факторов: звонков, сообщений, уведомлений соцсетей. Без лишнего информационного шума нам проще сосредоточиться на важных делах», — пояснил эксперт. К концу дня мозг перегружен информацией, ее большими объемами, и чаще всего продуктивность снижается.

Александр Казаченко предупредил, что правило ранних подъемов будет работать, только если человек соблюдает индивидуальную норму сна. «Она может быть разной — от 4 до 12 часов, но выполняться должна обязательно. В противном случае вместо прилива сил и чувства обновления человек будет ощущать физическую и психологическую разбитость. О продуктивности останется только мечтать», — подытожил сомнолог.

Ранее мы рассказывали, можно ли выспаться за три часа, как за шесть.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Уволят ли Илью Воробьева?
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Торпедо» завершило сезон
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ученые назвали посуду, в которой микробов больше, чем в кошачьей миске
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости