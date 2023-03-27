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Сегодня, 21:45

Врач объяснил, что делать, если резко заболело сердце

Ольга Стрельникова
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Фото istockphoto.com

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель сердечно-сосудистого центра Айдар Шарафеев специально для «СЭ» рассказал, что нужно делать, если резко заболело сердце. «Когда в груди возникает сильная боль, это может быть признаком нескольких опасных для жизни состояний, включая инфаркт, эмболию легочной артерии, расслоение аорты, пневмоторакс и другие», — предупредил специалист. Общие симптомы при этом боль или давление в груди, одышка, головокружение и тошнота. Их выраженность может отличаться в зависимости от причины и конкретного человека.

По словам Айдара Шарафеева, сильная боль в сердце может быть вызвана острым инфарктом миокарда, стенокардией, перикардитом, расслоением аорты, пролапсом митрального клапана, аритмией, эмболией легочной артерии или пневмотораксом. «При сильной боли в груди нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. В ожидании прибытия скорой следует помочь человеку занять удобное положение, ослабить рубашку или галстук, если нужно, помочь сесть и слегка наклониться вперед для облегчения дыхания», — проинструктировал Айдар Шарафеев. Если же человек находится без сознания и не дышит, начинайте делать искусственное дыхание. «Важно помнить, что эти меры первой помощи не заменят медицинского лечения, особенно если сильная боль в груди спровоцирована опасным для жизни состоянием. Поэтому необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью», — подытожил врач.

Ранее мы рассказывали о признаках больного сердца.

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