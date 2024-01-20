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Врач объяснил, чем опасна передозировка витамином С
Здоровье

Сегодня, 15:20

1 мин.

Врач объяснил, чем опасна передозировка витамином С

Мария Маковей
Автор
Витамины на ладони и стакан воды в руках
Фото AsiaVision/istockphoto.com
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Врач высшей категории Александр Горячев предупреждает, что чрезмерный прием различных комплексов с витамином С может привести к болям в животе, диарее и аллергическим реакциям.

«Максимальная доза витамина С довольно высока — это 2 г в день. Столько аскорбиновой кислоты содержится в 30 апельсинах», — приводит слова доктора «СЭ».

Кроме того, переизбыток аскорбиновой кислоты может привести к образованию камней в почках. Так прием 1 г витамина С в день увеличивает риск развития мочекаменной болезни у мужчин на 50%, сообщает JAMA Internal Medicine.

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Польза и вред
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