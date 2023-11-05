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Сегодня, 15:35

Врач назвала заболевания, из-за которых возникает ранняя седина

Мария Маковей
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Девушка смотрит в зеркало.
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com

В большинстве случаев ранняя седина не несет никакой угрозы. Однако иногда может оказаться следствием болезни или плохой экологии. Об этом «Газете.RU» рассказала эндокринолог Юлия Сидоркина.

По ее словам, раннее появление седых волос может быть признаком нарушений функций щитовидной железы и гипофиза, аутоиммунных заболеваний, отклонений в работе ЖКТ и дефицита витаминов и микроэлементов. Кроме того, седые волосы могут появиться на фоне беременности, лактации, стресса и приема лекарств, влияющих на усвоение полезных веществ.

К причинам ранней седины, врач отнесла и плохую экологию.

«Например, длительное и интенсивное воздействие на организм электромагнитных волн или избыточное воздействие ультрафиолета. Работа на вредных предприятиях или в непростых климатических условиях», — подчеркнула Сидоркина.

Также факторами риска эндокринолог считает курение, употребление алкоголя и наркотических средств, жесткие диеты, системные нарушения режима сна и бодрствования.

Врач подчеркнула, что ранняя седина у родителей (моложе 25-30 лет) с большой вероятностью будет проявляться и у детей. Это считается нормой.

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