Врач назвала три фактора, снижающих выработку коллагена

Врач и автор портала «Лайфхакер» Полина Жарикова рассказала, что снижает выработку коллагена в организме. «Наше тело производит коллаген всю жизнь. Но с возрастом или под действием вредных факторов его становится меньше», — пояснила специалист.

К вредным факторам Полина Жарикова отнесла курение, обилие сладостей в рационе и избыток ультрафиолета. Они не только снижают выработку коллагена и ускоряют его разрушение, но и, как следствие, провоцируют образование морщин и замедляют заживление ран, снижают получение кислорода и питательных веществ кожей, приводя к потере эластичности и преждевременному старению.

Ранее мы рассказывали, какие вещества в составе косметики помогают бороться с морщинами.