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Сегодня, 17:45

Врач назвала противопоказания к прививке от гриппа

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
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Врач набирает вакцину в шприц.
Фото Freepik/freepik

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что российская система здравоохранения начала подготовку к сезону заболеваемости гриппом. Начало поставок вакцин запланировано на август. «Все разнарядки на поставку уже даны, и первые — это северные регионы», — подчеркнул чиновник. Об этом 4 августа сообщили на портале RT.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, какие противопоказания могут быть для вакцинации от гриппа. «Противопоказаний немного, но все же они есть. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, а также людям с индивидуальной непереносимостью компонентов вакцины или очень редкими аллергическими реакциями на предыдущую прививку. Перед прививкой всегда необходимо посетить врача, чтобы убедиться в отсутствии состояний, которые повышают риск осложнений или снижают эффективность вакцины», — подчеркнула медик.

По словам Екатерины Курбатовой, после прививки от гриппа возможны некоторые реакции, которые свидетельствуют о начале формирования защиты. К ним относятся: возникновение температуры или покраснение в месте введения вакцины. «В редких случаях могут возникнуть осложнения после прививки от гриппа, такие как: головная боль, потливость, мышечная и суставная боль, повышение температуры, озноб, слабость, покраснение и боль в месте введения вакцины. Если после прививки возникли серьезные реакции, необходимо немедленно обратиться к врачу», — заключила врач.

Ранее, 11 октября 2022 года, мы рассказывали о лучшем способе предотвратить сезонный грипп и его осложнения.

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