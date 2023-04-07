Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 21:00

Врач назвала продукты, которые помогут улучшить здоровье глаз

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Врач-офтальмолог Дарья Барышникова рассказала, какие продукты богаты питательными веществами, полезными для глаз.

Как отмечает специалист, одним из наиболее известных продуктов для улучшения зрения является морковь. По ее словам, морковь содержит бета-каротин, который преобразуется в организме в витамин А.

«Витамин А является важным компонентом родопсина — белка, отвечающего за чувствительность сетчатки к свету. Регулярное потребление моркови может помочь предотвратить недостаток витамина А и снизить риск развития слепоты, вызванной его дефицитом», — приводит «Life.ru» слова Барышниковой.

Также медик рассказала, что для глаз полезен лосось, чеснок, лук и яйца, богатые витаминами А, D, E, лецитином и легкоусвояемым белком.

«Кроме того, яйца содержат лютеин и зеаксантин — антиоксиданты, которые могут предотвратить возрастную макулярную дегенерацию и катаракту», — добавила она.

Источник: https://life.ru/p/1570784
0
Читайте также
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
Гусева снова посадили в запас. День с Алексеем Шевченко
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пластический хирург Вдовин рассказал, как избавиться от мешков под глазами
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости