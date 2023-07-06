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Сегодня, 19:35

Врач назвала признаки начинающегося диабета

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Светлана Павличенко
Терапевт, фармаколог, кандидат медицинских наук
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Девушка ест сладости за работой.
Фото Freepik/shurkin-son

Врач Екатерина Волкова признаками начинающегося диабета назвала учащенное мочеиспускание, жажду, выраженный аппетит и тягу к сладкому. Об этом сообщили в издании «Российская газета» 6 июля.

Также плохим признаком будут незаживающие раны, потемнение кожи на шее, в подмышечных впадинах, на локтях и коленях, пигментация после ранки, кривые или тонкие ногти. «Какие исследования надо пройти для диагностики сахарного диабета? Первое — сдать кровь на глюкозу и инсулин», — порекомендовала врач.

Диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала СЭ, от каких продуктов нужно отказаться, чтобы нормализовать уровень сахара в крови. К ним относятся продукты с добавленным сахаром, молоко и молочные продукты полной жирности (в первую очередь сметана, жирные сыры, сливочное масло, мороженое), фастфуд и другие продукты глубокой переработки, жирное мясо, а также продукты с избытком соли (чипсы, снеки, консервы).

Ранее, 18 октября 2022 года, мы рассказывали, как распознать диабет на ранних стадиях.

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Медицина
Советы и рекомендации
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