Врач назвала признаки дефицита витаминов

Врач, нутрициолог Виктория Нефедова специально для «СЭ» рассказала о признаках дефицита витаминов. «Недостаток микроэлементов в организме проявляется у всех по-разному. Например, частые переломы и «ломота» в суставах может свидетельствовать о нехватке кальция и витамина D, а также приводить к остеопорозу», — пояснила специалист. Сухость кожи и ломкие ногти, по ее словам, сигнализируют о нехватке цинка, который играет важную роль в образовании коллагена, отвечающего также за эластичность кожи и красивые волосы.

Привести к бессоннице и нарушить аппетит может дефицит магния. «Этот микроэлемент необходим для правильной работы нервной системы и регуляции сердечно-сосудистой системы», — подчеркнула Виктория Нефедова.

С нехваткой микроэлементов в организме могут быть связаны усталость и снижение иммунитета. Так, недостаток железа приводит к анемии, проявляющейся через слабость и усталость. «Дефицит микроэлементов может проявляться по-разному у каждого человека и часто требует дополнительного обследования у врача для установления точной причины. Однако, знание этих признаков поможет вовремя обратиться за медицинской помощью и предотвратить развитие серьезных заболеваний», — резюмировала нутрициолог.

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