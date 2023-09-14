Врач назвала признаки болей поджелудочной железы

Врач-гастроэнтеролог Наталья Булдакова рассказала «СЭ», как определить, что болит поджелудочная железа. По словам специалиста, боли в желудке и в поджелудочной определяются по локализации.

«Боль в желудке, как правило, ощущается в верхней части живота и может быть вызвана различными причинами, включая избыток соляной кислоты, язву желудка и даже стресс. А вот боль в поджелудочной проявляется в левом верхнем квадранте живота, чаще всего сзади, и может быть вызвана такими проблемами, как панкреатит или опухоль», — сказала Булдакова «СЭ».

Также врач отмечает, что о проблемах с поджелудочной могут говорить уменьшение аппетита и резкое похудение.

Ранее врач объяснила, какая еда опасна для поджелудочной железы.