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Врач назвала первые симптомы йододефицита
Здоровье

Сегодня, 17:25

1 мин.

Врач назвала первые симптомы йододефицита

Мария Маковей
Автор
Капсулы на фоне химического элемента.
Фото Dmitrii Khvan/istockphoto.com
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Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская утверждает, что распознать нехватку йода в организме довольно тяжело. Многие россияне даже не догадываются, что испытывают дефицит полезного микроэлемента, пишет издание «Вести Подмосковья».

По словам специалиста, на ранних стадиях нехватка йода проявляется симптомами, на которые большинство людей даже не обратит внимания: излишняя раздражительность, повышенная утомляемость, забывчивость, снижение концентрации внимания и работоспособности. Далее ситуация только усугубится — начнутся серьезные проблемы с щитовидной железой: набор веса без видимых причин, появление зоба.

Чтобы выяснить причину подобных состояний, Малиновская советует сдать анализы, например, пройти исследование «Йод в моче, спектрометрия». По его результатам доктор может выстроить тактику лечения.

«Пытаться заменить лабораторный анализ домашним тестом, когда на кожу наносят йодную сетку, а затем следят, как быстро она исчезает, не стоит. Утверждение, что при дефиците этого микроэлемента йод с кожи быстро пропадет, так как будет поглощаться организмом, неверно. Таким образом усваивать йод наше тело неспособно», — подытожила эксперт.

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