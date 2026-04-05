Врач назвала неочевидную опасность лишнего веса

Лишний вес влияет не только на визуальную составляющую. Он может оказывать серьезную нагрузку на организм и провоцировать появление некоторых заболеваний. Об пишет Лента.ру со ссылкой на кандидата медицинских наук, онколога и маммолога Ольгу Яковенко.

«Современные исследования показывают, что лишний вес повышает риск развития ряда онкологических заболеваний, в том числе рака молочной железы... У женщин с избыточной массой тела риск развития онкологического заболевания повышается примерно на 20-40 процентов», — рассказала врач.

По словам специалиста, связь ожирения и рака груди многофакторна. Во многом она обусловлена гормональным дисбалансом. Жировая ткань выступает активным эндокринным органом, который участвует в синтезе эстрогенов. Это может стимулировать избыточное деление клеток молочной железы.

Также ожирение часто сопровождается нарушением углеводного обмена и повышением уровня инсулина. Избыточная концентрация инсулина и сопутствующие факторы способствуют делению клеток и создают условия для роста новообразований.