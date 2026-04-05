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Врач назвала неочевидную опасность лишнего веса
Здоровье

5 апреля, 12:05

1 мин.

Врач назвала неочевидную опасность лишнего веса

Кристина Гергис
Автор
Врач измеряет талию пациентки
Фото Liudmila Chernetska, iStock

Лишний вес влияет не только на визуальную составляющую. Он может оказывать серьезную нагрузку на организм и провоцировать появление некоторых заболеваний. Об пишет Лента.ру со ссылкой на кандидата медицинских наук, онколога и маммолога Ольгу Яковенко.

«Современные исследования показывают, что лишний вес повышает риск развития ряда онкологических заболеваний, в том числе рака молочной железы... У женщин с избыточной массой тела риск развития онкологического заболевания повышается примерно на 20-40 процентов», — рассказала врач.

По словам специалиста, связь ожирения и рака груди многофакторна. Во многом она обусловлена гормональным дисбалансом. Жировая ткань выступает активным эндокринным органом, который участвует в синтезе эстрогенов. Это может стимулировать избыточное деление клеток молочной железы.

Также ожирение часто сопровождается нарушением углеводного обмена и повышением уровня инсулина. Избыточная концентрация инсулина и сопутствующие факторы способствуют делению клеток и создают условия для роста новообразований.

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