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Сегодня, 10:45

Врач назвала факторы, приводящие к раку гортани и пищевода

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/freepic-diller

Врач-онколог Мария Гринберг специально для «СЭ» рассказала, что привычка пить кофе и одновременно курить значительно повышает риск рака гортани и пищевода. При этом неважно, курите ли вы сами, стоите со стаканом кофе в кругу дымящих коллег или на остановке. «Пассивное и модное «бездымное» курение оказывают на организм ровно то же влияние, что и обычное. Хотя сказываться на здоровье они могут спустя время», — предупредила специалист.

Также риск онкологии повышается у тех, кто регулярно употребляет крепкие спиртные напитки. Но максимально опасно — сочетание алкоголя и табака. «У тех, кто пьет и алкоголь, и горячие напитки, риск рака пищевода выше. Поэтому кофе с коньяком или ликером и горячий глинтвейн лучше не употреблять. Как минимум не злоупотреблять ими», — рассказала Мария Гринберг.

Как горячие напитки могут спровоцировать рак, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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