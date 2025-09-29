Стиль жизни
Врач назвала болезни, которыми чаще всего страдают офисные работники
29 сентября, 18:30

Врач назвала болезни, которыми чаще всего страдают офисные работники

Мария Задорожная
Ежедневная работа в офисе провоцирует проблемы с опорно-двигательным аппаратом, что чревато заболеваниями спины и суставов. Об этом заявила кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская в беседе с РИАМО.

Среди наиболее распространенных последствий она перечислила: дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника, или остеохондроз, протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, сколиоз (особенно у молодежи), синдром запястного канала, артроз коленных и тазобедренных суставов, а также миофасциальные боли.

Причины таких патологий — продолжительная статическая поза, нарушение осанки, низкая физическая активность и отсутствие эргономичной организации рабочего пространства. Все это приводит к ослаблению мышц спины и брюшного пресса, перенапряжению отдельных мышечных групп, ухудшению кровоснабжения тканей и, как следствие, к дегенеративным изменениям в позвоночнике и суставах.

Демьяновская рекомендует держать монитор на уровне глаз, поддерживать спину качественным офисным креслом и подбирать удобную клавиатуру. Не менее важны регулярные перерывы: каждые 30-40 минут нужно вставать и выполнять короткую разминку для восстановления кровообращения и снятия мышечного напряжения.

Боли в&nbsp;спине.Боли в спине. Как при помощи спорта избавиться от болей и укрепить спину?
