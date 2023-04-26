Врач назвал витамины, которые помогут бороться со стрессом

На сайте издания «Кубанские новости» поделились рекомендациями врача-психотерапевта Олега Гладышева, какие витамины нужно поддерживать в норме, чтобы эффективно противостоять стрессу. «Витаминные комплексы помогают при синдроме хронической усталости и эмоционального выгорания, но нужно помнить, что это не лекарства. Поэтому врачи советуют их принимать в определенные сезонные промежутки», — пояснил эксперт.

Чтобы повысить сопротивляемость к стрессам и тревоге, Олег Гладышев порекомендовал следить за разнообразием и питательностью рациона, а весной и осенью принимать комплекс витаминов, включающий витамины группы В1, В6, В12 и другие. Это улучшит физический и эмоциональный тонус, укрепит иммунитет. «Особенно помогает в этом случае витамин В12, который сам по себе обладает антидепрессивным эффектом. Он содержится только в мясе, а остальная группа витаминов В — в бобовых, молочных продуктах, цветной капусте, яйцах и зелени», — рассказал врач.

Также Олег Гладышев порекомендовал жителям мегаполисов принимать витамин D, независимо от сезона — для хорошего настроения он просто необходим.

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