Врач назвал витамины, которые помогут бороться со стрессом
На сайте издания «Кубанские новости» поделились рекомендациями врача-психотерапевта Олега Гладышева, какие витамины нужно поддерживать в норме, чтобы эффективно противостоять стрессу. «Витаминные комплексы помогают при синдроме хронической усталости и эмоционального выгорания, но нужно помнить, что это не лекарства. Поэтому врачи советуют их принимать в определенные сезонные промежутки», — пояснил эксперт.
Чтобы повысить сопротивляемость к стрессам и тревоге, Олег Гладышев порекомендовал следить за разнообразием и питательностью рациона, а весной и осенью принимать комплекс витаминов, включающий витамины группы В1, В6, В12 и другие. Это улучшит физический и эмоциональный тонус, укрепит иммунитет. «Особенно помогает в этом случае витамин В12, который сам по себе обладает антидепрессивным эффектом. Он содержится только в мясе, а остальная группа витаминов В — в бобовых, молочных продуктах, цветной капусте, яйцах и зелени», — рассказал врач.
Также Олег Гладышев порекомендовал жителям мегаполисов принимать витамин D, независимо от сезона — для хорошего настроения он просто необходим.
Ранее мы рассказывали, как бороться со стрессом и тревогой.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!