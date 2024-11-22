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Врач назвал три опасных последствия пассивного курения
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

Врач назвал три опасных последствия пассивного курения

Мария Задорожная
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Сигареты в пепельнице
Фото Mumemories, iStock
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Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров в эксклюзивном разговоре с «СЭ» заявил, что пассивное курение опасно для здоровья. По его словам, процесс вдыхания табачного дыма не только от курящего человека, но и от сигарет, негативно отражается на здоровье любого человека.

Врач выделил три наиболее опасных последствия для здоровья, с которыми может столкнуться пассивный курильщик. Например, заболевания органов дыхания.

«Пассивное курение увеличивает риск развития хронических заболеваний легких, таких как хронический бронхит и астма, особенно у детей и пожилых людей. Вдыхание табачного дыма может привести к воспалению легких и снижению их функциональности», — отметил медик.

Также пассивное курение вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой. Даже кратковременное воздействие табачного дыма может повышать риск заболеваний сердца и сосудов, таких как инфаркт или инсульт. Пассивные курильщики находятся в группе риска наряду с курильщиками. Третья опасность — увеличение вероятности развития онкологии.

«Существует прямая связь между пассивным курением и развитием онкологических заболеваний, особенно рака легких и рака груди», — подчеркнул Сахаров.

Доктор порекомендовал избегать мест, где курят, и поддерживать здоровый образ жизни, чтобы сохранить здоровье и жизнь.

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