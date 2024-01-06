Врач назвал специю, которая помогает снизить холестерин

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Доктор Авик Рой рассказал Hindustan Times о пользе черного перца для здоровья человека. По его словам, в составе специи имеется пиперин, он предотвращает образование новых жировых клеток. А активные ингредиенты пряности усиливают выведение шлаков и токсинов из организма.

Кроме того, пиперин обладает противоопухолевой активностью и предотвращает развитие рака.

Эксперт подчеркнул, что специя положительно влияет на работу ЖКТ — снижает уровень липопротеинов низкой плотности. Также черный перец играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.