Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач назвал симптомы мышиной лихорадки
Здоровье

8 мая, 16:15

2 мин.

Врач назвал симптомы мышиной лихорадки

Мария Задорожная
Автор
Мышь на полу
Фото Michael Blann, iStock

Роспотребнадзор призвал российских дачников соблюдать профилактические меры в связи с угрозой заражения геморрагической, или мышиной, лихорадкой. Ее переносчики — грызуны.

Это заболевание характеризуется рядом симптомов, среди которых сыпь и появление обширных синяков на теле. Об этом в интервью 360.ru сказал врач Василий Шуров.

Он отметил, что при заражении лихорадкой с почечным синдромом у человека повышается температура, возникают головные боли, при этом инкубационный период может длиться до 50 дней. По истечении этого времени болезнь часто проявляется как обычная инфекция — с повышением температуры, головными болями и ломотой в мышцах.

Специалист также подчеркнул, что важно внимательно наблюдать за проявлениями заболевания, такими как петехиальная сыпь, напоминающая маленькие кровотечения, и так называемый удар бича — синяки на коже, похожие на следы от ремня. Опасность заключается в том, что всего через 5-6 дней после заражения мышиной лихорадкой может нарушиться функционирование почек и резко уменьшится объем выделяемой мочи. В случае благоприятного течения через неделю начинается полиурическая стадия, когда выделение мочи увеличивается, и человек постепенно начинает восстанавливаться, что обычно происходит в течение 21-30 дней.

Зачастую заболевание проходит в легкой форме, и некоторые пациенты не обращаются за медицинской помощью.

Однако Шуров настоятельно рекомендует россиянам не забывать о мерах профилактики мышиной лихорадки: тщательная мойка и обработка овощей, выращенных на даче, использование перчаток, респираторов и антисептиков при уборке участков и помещений.

Как не&nbsp;заразиться мышиной лихорадкой.Врач рассказал, как не заразиться мышиной лихорадкой
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Le Monde рассказала о конфликте Каллас и фон дер Ляйен из-за кадров ЕК
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Читайте далее
Когда закончится цветение березы в Москве
Следующий материал
Когда закончится цветение березы в Москве

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
16:45
В России растет число заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19
15:15
Врач рассказала, может ли развиться диабет из-за пристрастия к сладостям
17 ноя 19:55
Трихолог рассказала, чем опасна ежедневная сушка волос феном
17 ноя 17:15
Сомнолог назвала привычку, которая усложняет пробуждение по понедельникам
17 ноя 16:25
Косметолог объяснила, эффективны ли альгинатные маски