Врач назвал симптомы мышиной лихорадки

Роспотребнадзор призвал российских дачников соблюдать профилактические меры в связи с угрозой заражения геморрагической, или мышиной, лихорадкой. Ее переносчики — грызуны.

Это заболевание характеризуется рядом симптомов, среди которых сыпь и появление обширных синяков на теле. Об этом в интервью 360.ru сказал врач Василий Шуров.

Он отметил, что при заражении лихорадкой с почечным синдромом у человека повышается температура, возникают головные боли, при этом инкубационный период может длиться до 50 дней. По истечении этого времени болезнь часто проявляется как обычная инфекция — с повышением температуры, головными болями и ломотой в мышцах.

Специалист также подчеркнул, что важно внимательно наблюдать за проявлениями заболевания, такими как петехиальная сыпь, напоминающая маленькие кровотечения, и так называемый удар бича — синяки на коже, похожие на следы от ремня. Опасность заключается в том, что всего через 5-6 дней после заражения мышиной лихорадкой может нарушиться функционирование почек и резко уменьшится объем выделяемой мочи. В случае благоприятного течения через неделю начинается полиурическая стадия, когда выделение мочи увеличивается, и человек постепенно начинает восстанавливаться, что обычно происходит в течение 21-30 дней.

Зачастую заболевание проходит в легкой форме, и некоторые пациенты не обращаются за медицинской помощью.

Однако Шуров настоятельно рекомендует россиянам не забывать о мерах профилактики мышиной лихорадки: тщательная мойка и обработка овощей, выращенных на даче, использование перчаток, респираторов и антисептиков при уборке участков и помещений.