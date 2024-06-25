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Врач назвал продукты, которые могут вызвать ботулизм
Здоровье

Сегодня, 16:00

2 мин.

Врач назвал продукты, которые могут вызвать ботулизм

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Женщина держит в руках консервы
Фото fcafotodigital/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, какие продукты могут привести к заражению ботулизмом.

«Для начала напомню, что же такое ботулизм. Это острое инфекционное заболевание, которое возникает из-за употребления в пищу продуктов, содержащих токсины бактерий ботулизма (ботулин). Именно они поражают нервную систему человека», — объяснил эксперт.

По словам доктора, бактерия-возбудитель образует споры, которые могут сохраняться длительное время в продуктах с высоким содержанием поваренной соли. К процессу размножения опасного микроорганизма может привести и неправильный процесс консервации. Особенно это касается домашних консервов, в частности грибов, ведь не всегда хозяйки соблюдают правильный температурный режим.

«Источником заражения ботулизмом может стать мясная продукция, особенно вяленые или копченые изделия, домашние колбасы. Также к списку рисковых продуктов я бы отнес соленую и копченую рыбу. Так как продукты, подвергшиеся недостаточной термической обработке либо неправильному солению, тоже могут содержать токсин», — добавил медик.

К еще одному потенциально опасному продукту Сахаров отнес мед. Хоть продукт и считается антимикробным, но из-за неправильных условий хранения в нем может оказаться ботулин.

«Чтобы избежать отравления, рекомендую соблюдать гигиену при приготовлении еды, обязательно следовать правилам безопасной консервации. Перед употреблением консервов лучше прокипятите банки в кипящей воде в течение 10 минут и только через сутки попробуйте блюдо. Ни в коем случае не ешьте содержимое консервов со вздутыми крышками, плесенью и прочими признаками испорченности продукта. Храните консервы в прохладном и сухом месте», — подытожил врач.

Что такое ботулизм и&nbsp;как от&nbsp;него защититься. Врач объяснил, что такое ботулизм и как от него защититься
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